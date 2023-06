Mandats électoraux : adoption au Sénat de la proposition de loi sur la parité hommes-femmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Sénat a, en sa séance plénière du vendredi 2 juin 2023 adopté la proposition de loi sur la parité hommes-femmes au Gabon. Un projet de loi qui vise à rendre accessible l’accès aux mandats électoraux et fonctions électives en République gabonaise.

Au nombre des textes réglementaires et législatifs traités par la haute chambre du vendredi 2 juin dernier figure la loi instituant la parité hommes-femmes. Un arsenal juridique qui est a été porté par l’honorable député du 1er siège de la Lombo-Bouenguidi par ailleurs président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi.

La parité hommes-femmes désormais actée

En effet, c’est la présidente de cette institution, Lucie Milebou Aubusson Mboussou qui a dirigé cette séance plénière. L’adoption de cette loi vient mettre un coup d’accélérateur sur les instructions du président de la République Ali Bongo Ondimba. Notamment sur les textes fixant le quota de femmes à 30% d’accès aux fonctions électives.

Bien qu’instituée, la réalité est aux antipodes des textes. Selon les statistiques, moins de 20% des sièges d’élus sont occupés par des femmes au Gabon. Environ 13% des municipalités sont dirigées par le sexe faible. À travers, l’adoption de ce texte de loi, Faustin Boukoubi compte corriger les incongruités observées dans le pays.

Autres projets de loi examinés

Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour. Projet de loi relatif à la prévention des risques et la gestion des catastrophes et crises humanitaires en République Gabonaise. Projet de loi portant création et organisation de l’Ordre National des Ingénieurs en Génie Civil. Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement de la République du Congo.

Aussi, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant création de l’Organisation Internationale pour les Aides à la Navigation Maritime, signée le 26 janvier 2022 à Paris et le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Dakar révisée relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.