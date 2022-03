«Mami Wata, Le mystère d’Iveza» se dévoile au festival international du cinéma Vues d’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pour sa 38ème édition, le Festival international de cinéma Vues d’Afrique prend place à Montréal du 26 mars au 1er avril 2022 pour l’édition numérique et du 1er au 10 avril 2022 en salle. A cet effet, la série télévisée « Mami Wata, le mystère d’Iveza », co-produite par Samantha Biffot et CANAL+ est nominée à cette prestigieuse vitrine du cinéma africain, Créole et leurs diasporas.

Débarqué sur le petit écran le lundi 15 novembre 2021, la série « Mami Wata, le mystère d’Iveza » continue son expansion. En effet, l’œuvre cinématographique de Samantha Biffot appuyée par CANAL+ a une fois de plus été sélectionnée au festival international Vues d’Afrique qui se tiendra à Montréal au Canada. Une aubaine pour le cinéma gabonais mais surtout pour l’équipe de production qui ont fait un travail qui dépasse nos frontières.

Au cours de ce festival, sept longs métrages et 22 courts métrages se retrouveront en compétition dans la catégorie fiction. De même que pas moins de 10 séries TV et webséries et 23 œuvres d’animation seront au menu de cette édition 2022 de Vues d’Afrique. Un nouveau challenge dans lequel la série télévisée « Mami Wata, le mystère d’Iveza » pourrait tirer son épingle du jeu, comme cela avait été le cas lors du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) où elle avait été lauréate en décrochant la deuxième place du podium pour le prix de la meilleure série.

Pour information, le Festival international de cinéma Vues d’Afrique est le plus important événement cinématographique hors du continent, projetant chaque année plus de 100 films portant sur l’Afrique, les pays créoles et leurs diasporas. Il favorise la diversité culturelle, le rapprochement entre les personnes de toutes origines, les pays africains et créoles tout en luttant contre toute forme de discrimination.