Mami Wata: le mystère d’Iveza primé au festival Vues d’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 38ème édition du festival Vues d’Afrique a mis en lumière de nombreuses productions venues d’Afrique. Lors de la cérémonie de clôture qui s’est tenue ce 10 avril 2022 à la cinémathèque québécoise, au Canada, plusieurs productions cinématographiques ont été primées. La série gabonaise « Mami Wata, Le mystère d’Iveza », coproduite par Samantha Biffot a reçu le Prix Web et séries TV.

Produite par On est ensemble Production, coproduite par Princesse M Production, Merveille Production, Canal + International, « Mami Wata, Le mystère d’Iveza », a mis le jury d’accord à la 38ème édition du festival international du cinéma Vues d’Afrique. Mise en compétition avec 10 séries TV dans la catégorie Web et Séries TV, l’œuvre de Samantha Biffot et Marco Tchicot a réussi à tirer son épingle du jeu en remportant le prix décerné par le Rassemblant général des Sénégalais du Canada.



Du 26 au 10 avril 2022, le festival international de cinéma Vues d’Afrique a permis la diffusion en ligne et en salle de 118 films, provenant de 44 différents pays. Il est considéré comme le plus important événement cinématographique hors du continent, projetant chaque année de nombreux films portant sur l’Afrique, les pays créoles et leurs diasporas. Il favorise la diversité culturelle, le rapprochement entre les personnes de toutes origines, les pays africains et créoles en luttant contre toute forme de discrimination.