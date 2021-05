Mali: situation confuse après l’arrestation du président et du Premier ministre

Que se passe-t-il au Mali? C’est la question qui taraude les esprits et préoccupe la communauté internationale. En effet, ce lundi 24 mai 2021 le président Bah Ndaw et le Premier ministre de transition malien Moctar Ouane, ont été emmenés par des soldats au camp militaire de Kati près de Bamako le lundi 24 mai dernier. Une situation qui s’apparente à un coup de force et qui intervient après la formation d’un nouveau gouvernement.

Encore un rebondissement au Mali. En effet, quelques heures après avoir annoncé la formation d’un nouveau gouvernement, le Premier ministre de transition Moctar Ouane et le président Ban Ndaw ont été amenés sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako, selon plusieurs sources diplomatiques et gouvernementales.

Dans un communiqué rendu public, un des porte-paroles de l’armée a évoqué les raisons de cette opération. « Le président et le Premier ministre sont ici à Kati pour des affaires les concernant », a-t-il déclaré. Un responsable du gouvernement qui s’est exprimé sous couvert de l’anonymat compte tenu du caractère sensible de ces informations, a confirmé que les chefs de l’exécutif de transition avaient été conduits à Kati, haut lieu de l’appareil militaire malien. D’autres sources indiquent que le ministre de la Défense, Souleymane Doucoure, serait lui aussi sur la base militaire.

Pour rappel, c’est sur cette même base que le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été conduit de force, le 18 août 2020, par des colonels putschistes afin d’annoncer sa démission. 9 mois plus tard, il semble que le même scénario se reproduise et que ce soient les mêmes colonels qui sont à la manœuvre de cette opération.