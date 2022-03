Mali: l’Union des presses francophones condamne la décision la suspension de RFI et France 24

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Union de la presse francophone (UPF) a dans un communiqué, condamné la suspension jeudi, de deux médias français au Mali par le gouvernement de ce pays. Il s’agit de France 24 et RFI, tous deux membres du groupe France Médias Monde (FMM). Il est reproché à ces médias de faire dans dans la désinformation, en relayant des fakes news, sur de fausses allégations d’exactions commises par l’armée malienne.

Pour L’UPF, cette démarche du gouvernement malien s’apparente à un exercice de musellement de la presse. « Une telle suspension de deux grands médias d’information internationaux n’a pas de précédent au Mali. Elle porte une grave atteinte à la liberté d’information et peut avoir des conséquences néfastes sur la condition de la profession de journaliste dans le pays » , peut-on lire.

Rappelant que les journalistes ont fait un travail professionnel en rapportant les faits après une enquête sur des exécutions sommaires et pillages présumés qui ont eu lieu dans le pays. Par conséquent, l’UPF a interpellé le gouvernement malien à revoir sa décision.

Des condamnations de l’UPF qui ont précédé celles de France Médias Monde et du président français Emmanuel Macron. Tous dénonçant le musèlement de la presse au Mali.

Mais rappelons que la même France via L’Arcom, l’autorité française de régulation du secteur des médias et du numérique, avait également suspendu, avec effet immédiat la diffusion des médias russes RT et Spoutnik, en application des sanctions prises par l’Union européenne contre la Russie. Et lors d’un conseil de défense à l’Elysée, Emmanuel Macron avait appelé à la vigilance face à la diffusion de fausses informations et aux manipulations susceptibles d’être orchestrées par le pouvoir russe en France et dans l’espace européen, notamment à travers RT et Spoutnik.