Mali : l’ancien proviseur du Lycée Paul Kouya nommé ministre

Le samedi 1er juillet, Amadou Sy Savane a été nommé Ministre de l’Éducation nationale au Mali, son pays d’origine. Du Lycée Paul Kouya à Koulamoutou dans le Chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo, en tant que proviseur, il occupe désormais une place dans le gouvernement malien.

Nommé Ministre de l’Éducation nationale au Mali à la faveur du remaniement décidé samedi dernier par le pouvoir transitoire du Colonel Assimi Goita, l’enseignement a réalisé une partie de son parcours professionnel sur le territoire gabonais, notamment comme proviseur du Lycée scientifique et technique Paul Kouya de Koulamoutou de 2010 à 2021.

Selon le décret présidentiel lu à la chaîne publique par le Secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Pr Alfousseyni Diawara, l’ancien proviseur succède à son compatriote Sidibé Dédeou Ousmane au sein d’un gouvernement qui a vu l’entrée de 12 nouveaux membres.

Au Gabon, Amadou Sy Savane a marqué sa présence dans plusieurs établissements notamment à l’Ecole normale supérieure en tant que professeur où il a enseigné la grammaire normative. Il a également enseigné à l’Institut supérieur de technologie et à l’Institut national des sciences de gestion.

Cependant, le nouveau Ministre de l’Education nationale du Mali a été impliqué dans des scandales. En effet, en 2021 deux enseignants d’origine togolaise du lycée Paul Kouya se retrouvent à la belle étoile qui réclamaient des arriérés de salaires, l’avaient accusé de n’avoir pas plaidé leur cause auprès de l’instance dirigeante de l’établissement.

Néanmoins, Blaise Louembe, le fondateur du Lycée cédé à l’Etat et actuel Ministre gabonais du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, a dans un post publié sur son compte Facebook vanté les mérites de l’ancien proviseur. « Un parcours professionnel exemplaire pour cet homme pondéré, habité par l’esprit du travail bien fait et d’un sens aigu de l’observation et de la responsabilité », indique t-il.