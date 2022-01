Mali: Ibrahim Boubacar Keïta a tiré sa révérence !

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’information a été rendue publique par une source familiale à notre confrère l’Agence française de presse (AFP). En effet, l’ancien président du Mali contraint de démissionner en 2020 après un putsch mené par le colonel Assimi Goïta, a rendu l’âme ce dimanche 16 janvier 2022 à l’âge de 77 ans dans sa demeure à Bamako.

À l’heure où le Mali connaît l’une des plus importantes crises politiques de son histoire avec un embargo érigé par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Afrique de l’Ouest, le pays vient de perdre un de ses illustres fils. Il s’agit ni plus ni moins que d’Ibrahim Boubacar Keïta affectueusement appelé « IBK ». Âgé de 77 ans, l’ancien chef d’État malien aurait trouvé la mort ce dimanche 16 janvier 2022 dans son domicile à Bamako.

« Le président IBK (Ibrahim Boubacar Keïta) est décédé ce matin à 09H00 (GMT) à son domicile» à Bamako », a indiqué à l’AFP un membre de sa famille. Vainqueur de l’élection présidentielle malienne en septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta incarnait l’essor du pays avec l’appui manifeste de la France. Ce qui lui vaudra sa réélection en 2018.

Seulement en Août 2020 il est victime d’un coup d’État organisé par une junte militaire conduite par le Colonel Assimi Goïta. Interpellé par une garnison de militaires en compagnie de son Premier ministre, Boubou Cissé et de plusieurs hauts responsables politiques, Ibrahim Boubacar Keïta est contraint de renoncer au pouvoir. Depuis il vivait à Bamako auprès des siens comme un citoyen lambda.

Pour information, Ibrahim Boubacar Keïta est né le 29 janvier 1945 à Koutiala sous l’ancienne Afrique occidentale française (AOF). Avant de traverser définitivement la rive, il a occupé les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007.