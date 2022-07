Makouke: mort par noyade de deux enfants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les habitants d’Amaningone, un village du district de Makouké dans la province du Moyen Ogooué sont encore sous le choc après le drame survenu le samedi 16 juillet dernier. Deux jeunes garçons de 8 ans ont trouvé la mort par noyade dans les eaux de l’Ogooué. Un véritable calvaire pour la famille des deux enfants qui étaient venus pour la période estivale.

Les faits se sont déroulés le samedi 16 juillet 2022 au village Amaningone à quelques encablures de la ville de Makouke. Ce jour-là, Elie Oriol Asse Kassa et Daniel Nze deux vacanciers auraient pris l’initiative d’aller avec d’autres jeunes, puiser de l’eau à l’Ogooué. Une fois la tâche terminée, les deux victimes voyant une pirogue auraient décidé d’y embarquer.

A force de mouvements fait dans la pirogue, Elie Oriol Asse Kassa et Daniel Nze se seraient éloignés de la terre ferme pour se retrouver en zone plus profonde. Paniqués, les deux enfants auraient plongé à l’eau afin de regagner le rivage. Malheureusement, ils ne pourront pas rallier le lieu choisi au vu de leur manque d’expérience dans la nage et se seraient noyés. Leurs camarades au vu de la situation auraient tenté de les secourir mais sans succès.

Informés de la situation, les éléments de la brigade de gendarmerie de Makouké se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. L’équipe dépêchée a permis de trouver les corps des deux victimes permettant ainsi aux proches de procéder à leur inhumation.