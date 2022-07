Makokou: un gorille à l’origine de la hausse du prix du bâton de manioc

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations du quartier Ebandangoye, dans le 1er arrondissement de la commune de Makokou sont depuis peu en proie à un danger qui pourrait s’avérer fatal pour les riverains. Et pour cause, des témoignages feraient état de la présence d’un gorille dans ledit quartier au point d’occasionner l’arrêt de travaux champêtres, rapporte notre confrère de l’AGP. Une situation qui serait à l’origine de la hausse du prix du bâton de manioc.

Les faits se sont déroulés récemment au quartier Ebandangoye, dans le 1er arrondissement de la commune de Makokou. En allant dans ses champs, une riveraine aurait constaté la présence d’un animal peu commun, un gorille. La femme aurait tenté dans un premier temps de recourir à des techniques traditionnels pour faire fuir l’animal mais malheureusement pour cette dernière, elle aurait échoué et aurait été gifflée par lui.



Toutes les tentatives pour faire fuir le gorille, auraient échoué au grand dam des riverains. « On ne sait plus comment s’y prendre. Ce ne sont plus seulement les éléphants qui perturbent notre quiétude, mais aussi les gorilles. On fait comment pour vivre ?. On n’a même pas commencé à débroussailler, par peur des éléphants. Vivement que les autorités fassent quelque chose pour nous permettre de vivre », a déclaré la propriétaire de la plantation.

La dévastation des plantations par les animaux a fait grimper le prix du bâton de manioc de 200 à 250 FCFA sur le marché local, selon nos confrères de Radio 6. Il faut dire que le conflit Homme-faune fait rage ces dernières années à l’intérieur du pays, où certaines communautés ont dû abandonner leurs villages par peur d’être agressées. Une situation pour laquelle des solutions sont toujours attendues.