Makokou: un entrepreneur écroué pour abus de confiance et détournement de plus de 8 millions FCFA

Imbert Mba Ndong, un entrepreneur basé à Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo a récemment été écroué à la maison d’arrêt locale. Une interpellation consécutive au décaissement de 8 225 686 FCFA issus du Fonds de développement et que ce dernier aurait détourné, sans honorer son engagement contractuel qui était la livraison de deux logements dans cette localité.

Au cours d’une mission sociale d’information et de sensibilisation de l’ONG Conservation Justice effectuée récemment au profil des communautés villageoises sur leurs droits et devoirs, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, des cas d’abus de confiance et détournement d’argent ont été observés, à l’exemple de l’affaire de la communauté villageoise de Mbess, contre l’entrepreneur Imbert Mba Ndong. Une affaire portée en justice par les populations de ladite communauté depuis le 31 janvier 2022, dans le canton Ntang-Louli, indiquant que ce dernier aurait touché un montant de 8 225 686 CFA du Fonds de Développement Local destiné à la réalisation de deux logements pour deux enseignants, au profit de la communauté villageoise du village Mbess.

En effet, pour favoriser le développement des communautés locales, le gouvernement a mis en place une réglementation obligeant une entreprise forestière a signé un contrat appelé Cahier des charges contractuelles (CCC), avec la communauté villageoise ou le village impacté par l’exploitation forestière ainsi que l’administration des Eaux et Forêts et la Préfecture.

Selon un agent de l’organisme international, l’entreprise s’engage à mettre à disposition des fonds appelés Fonds de Développement Local (FDL) destiné à financer un projet communautaire identifié par le village. Alertées, les autorités judiciaires ont procédé à l’interpellation d’ Imbert Mba Ndong. Ce dernier a été écroué à la maison d’arrêt locale en attendant d’être fixé sur son sort.