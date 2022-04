Makokou: inauguration d’une antenne provinciale de la DGDI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent dans la province de l’Ogooué-Ivindo le mercredi 20 avril dernier, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à l’ouverture de l’antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI). Objectif, étendre les services des forces de police nationale dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et le renforcement de la sécurité intérieure.

Le bâtiment de l’antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration de l’Ogooué-Ivindo s’étend sur une superficie de 4 325,28 m². Il accueille les services déconcentrés et opérationnels qui permettent le traitement des demandes de cartes nationales d’identité, de passeports, de cartes de séjour et visas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Lambert-Noel Matha, présent à cette cérémonie a indiqué, dans son allocution l’importance de cette antenne de la DGDI. « Cette bâtisse abritant la nouvelle antenne de la DGDI répond à la vision politique du chef de l’Etat de moderniser l’administration gabonaise », a-t-il fait savoir.

Pour le membre du gouvernement, la mise en service de la DGDI à Makokou évitera aux populations résidentes d’effectuer le déplacement vers Libreville pour leur besoin d’identification et de documentation.