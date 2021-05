Makokou: il tire sur sa femme enceinte à l’aide d’un calibre 12

La scène d’horreur a eu lieu ce dimanche 30 mai 2021, au quartier dit Epassendjé dans la commune de Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo. Un jeune compatriote a tenté d’ôter la vie à sa partenaire qui attendrait un enfant de lui en usant d’une arme à feu de type calibre 12. Les raisons de ce drame restent pour l’heure, méconnues.

La fête des mères célébrée tous les derniers dimanches du mois de mai aura définitivement un goût amer pour les habitants du quartier dit Epassendjé dans la commune de Makokou. Et pour cause, un fait d’une rare violence a été commis dans leur circonscription territoriale cette matinée. En rogne contre sa compagne, le jeune homme a délibérément décidé d’en finir avec sa vie.

Pour ce faire, il aurait pris soin de recharger son fusil de type calibre 12 avant de se diriger vers sa bien-aimée enceinte et donc affaiblie, et de lui tirer une balle dans la tête. La victime n’a eu la vie sauve que grâce aux médecin cubains du centre hospitalier régional. Les images parvenues à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), se passent de commentaires. Tant la violence des clichés est inouïe.

De sources locales, l’affaire serait entre les mains de la justice locale. La victime serait toujours entre la vie et la mort dans une structure hospitalière de la localité. Il faut dire qu’en moins de 24 heures, l’Ogooué-Ivindo enregistre un second fait divers après le meurtre d’un agent des Eaux et forêts dans les heurts en marge du conflit Homme-faune.