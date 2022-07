Makokou: il se donne la mort après avoir tenté de tuer son fils

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les habitants du village Ntsengkele et ses environs, à quelques encablures de la ville de Makokou sont encore sous le choc après le tragique événement survenu le samedi 23 juillet dernier. Et pour cause, Jacques Métoba, un compatriote, la soixantaine révolue se serait donné la mort par pendaison suite à une dispute avec l’un de ses fils. Le vieil homme pris de remords pour avoir tiré sur un autre de ses enfants atteint au pubis aurait décidé de mettre un terme à ses jours, rapporte l’AGP.

Les faits se sont déroulés le samedi 23 juillet 2022 au village Ntsengkele à quelques kilomètres de la ville de Makokou. Ce jour-là, Jacques Métoba se serait disputé avec l’un de ses fils au sujet d’une motopompe que l’enfant n’aurait pas voulu céder à son père. Le fils irrespectueux aurait même brutalisé le père qui se serait senti humilié.

Furieux, Jacques Metoba aurait décidé d’en découdre. Il se serait armé d’un calibre 12 et se serait mis à la poursuite du fils insolent. Une fois à vue, il aurait tiré mais malheureusement la balle aurait atteint au niveau du pubis un autre de ses enfants. La victime sera conduite au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM) puis évacuée à l’hôpital militaire de Libreville au service chirurgie pour une meilleure prise en charge.

Resté seul, le père aurait été rongé par les remords du fait de s’en être pris à son autre fils innocent. Jacques Métoba se serait alors pendu au campement en se servant d’une corde. Il faut dire que les cas de suicide sont devenus légion au Gabon. Une hausse d’actes empreints de désespoir qui mettent en exergue le mal–être de plusieurs compatriotes.