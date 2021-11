Makokou: Il met le feu à sa maison dans un accès de jalousie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un compatriote âgé de 41 ans répondant au nom de Bienvenu Bebambou plus connu sous le pseudonyme de « Waliss » aurait mis le feu à son domicile dans la nuit de lundi à mardi au quartier dit « Mbolo » dans le 1er arrondissement de la commune de Makokou dans l’Ogooué-Ivindo. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’incident serait consécutif à une crise de jalousie.

La nuit du lundi 8 novembre dernier restera gravée dans la mémoire des habitants du quartier dit « Mbolo » dans le premier arrondissement de la commune de Makokou. Et pour cause, un des riverains exaspéré par le chômage se serait laissé gagner par la colère envers sa bien aimée Marie Brigitte Mazatché. Laquelle entretiendrait, selon lui, une liaison amoureuse avec un autre homme. S’appuyant sur ses convictions, Waliss décide de punir sa compagne en mettant le feu à leur matelas.

Seulement, l’indélicat n’aurait pas mesuré la portée de ses actes posés dans cette colère démesurée. Et ce, d’autant plus que les flammes ne se sont pas limitées à la pièce à coucher. Leurs deux fillettes en l’occurrence Déborah Makaka Mayiya et Darcilia Koh respectivement âgées de 3 ans et 1 an vont vite être annexées par le feu. Résultat, elles ont été brûlées à des degrés variables. Plus grave, la maison du voisin venu les secourir a été réduite en cendres par la puissance dudit feu.

Gardé à vue dans les locaux des agents de l’antenne provinciale de Police judiciaire, Bienvenu Bebambou se serait dit désolé de la gravité de sa réaction. Un débordement qui a littéralement mis en danger sa cellule familiale, son patrimoine ainsi que le voisinage. A l’heure où nous couchons ces lignes, la gamine Déborah Makaka Mayiya serait en soins intensifs au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM). Le présumé pyromane qui devrait être présenté devant le parquet de la localité.