Makokou: elle échappe à trois attaques d’un éléphant

Alice Itsenga, une compatriote âgée de 56 ans, a été victime d’un accident qui aurait pu lui coûter la vie, le vendredi 11 février 2022. Cette dernière a échappé à trois attaques d’éléphants au village Zolendé, environ 70 km de Makokou sur la route Mekambo dans la province de l’Ogooué-Ivindo, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Selon le récit de nos confrères de l’AGP, le jour des faits, Alice Itsenga et son compagnon seraient partis à la rivière pour pêcher. Arrivé dans un campement, le couple entend un bruit qu’il assimile à celui des singes. Pour parer à toute éventualité, le mari se serait saisi d’un bois et aurait frappé sur un arbre, afin d’éloigner l’animal qui rodait à proximité.

Ne voyant personne, le couple aurait repris la route lorsqu’il aurait subitement été attaqué par un éléphant qui aurait chargé Alice Itsenga. Mise au sol, cette dernière aurait échappé à trois attaques et serait parvenue à s’échapper miraculeusement. « Je ne sais pas comment je m’en suis sortie », a-t-elle déclaré à nos confrères de l’AGP. Non sans relever que dans sa fuite, elle aurait reçu un coup au niveau de la hanche droite.



Le mari, de son côté, aurait abandonné le fusil sur les lieux tandis que l’animal en furie aurait déchiqueté au passage le panier de la rescapée. C’est seulement en rentrant au village qu’elle aurait ressenti des douleurs et sera évacuée au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM). Une énième agression qui vient conforter l’urgence de trouver une solution pérenne au conflit Homme-faune et qui relance notamment la nécessité de la mise en place du fonds d’indemnisation des victimes comme proposé le 08 août dernier par le ministre des Eaux et forêts, le Pr Lee White.