Makokou: deux présumés violeurs pris entre les mailles du filet

Raymond Mouniega et Martin Moulanda Nyama plus connu sous le nom de Lee Dovi Moudiekou Pendi ont récemment été appréhendés par les services judiciaires de la ville de Makokou. Les deux hommes en activité au chantier Belinga ont été interpellés pour des faits de viol. Des motifs pour lesquels ils ont été déférés devant le parquet de la République, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 novembre dernier au village Mayibout, à environ une centaine de kilomètres de Makokou. Ce jour-là, D.N une ressortissante congolaise âgée de 49 ans se serait rendue dans le bistrot de la localité pour y prendre un pot. Alors qu’elle se soulageait derrière le débit de boissons, elle aurait été menacée par Raymond Mouniega, qui l’aurait contrainte à avoir des relations sexuelles. Une fois la libido de l’homme assouvie, la victime serait parvenue à s’enfuir toute nue.

Cependant, dans sa course elle sera un peu plus loin accostée par Martin Moulanda Nyama. Ce dernier toujours sous la menace aurait lui aussi violé D.N avant de lui remettre des vêtements. Le lendemain, le compagnon de la victime se serait rapproché de l’un des présumés violeurs pour en savoir plus sur ce qui serait arrivé à sa compagne. Contre toute attente, il aurait été reçu sous la menace d’une arme blanche.

Alertés, les gendarmes se sont rendus sur les lieux et ont découvert que Martin Moulanda Nyama était détenteur de quarante-huit bottes de cannabis. Par ailleurs, ce dernier serait en cavale depuis 2018 pour une une affaire de meurtre commis à Fougamou. Les deux accusés ont été déférés le lundi 08 novembre dernier devant le parquet de la République. Les deux hommes seront dans les prochains jours placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de la localité en attendant d’être fixés sur leur sort.