Makokou: deux policiers aux arrêts pour vol d’or

Le capitaine Orphée Mvegue, commandant de corps urbain et le sous-brigadier Steeve Ebang Ella, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Makokou, la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo. Ces deux agents sont accusés d’avoir soustrait 410 grammes d’or à un opérateur économique dudit secteur, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

C’est le sujet au bout de toutes les lèvres à Makokou. Des agents de forces de l’ordre écroués à « sans famille » pour avoir volé. Le monde à l’envers. Pourtant selon le récit rapporté par l’AGP, le capitaine Orphée Mvegue, commandant de corps urbain, le sous-brigadier Steeve Ebang Ella et deux de leurs complices notamment Issoumou Imel et Abdoulaye Souleymane, alias Rasta, auraient mis sur pied pour dérober de l’or à un compatriote, Alphonse Younbangoye.

Le jeune entrepreneur exerçant dans l’orpaillage, tentait de se rendre à Makokou pour commercer son produit légalement récolté dans une mine. À mi-parcours, leur bus de transport est arrêté par des policiers. Très vite, seront-ils malmenés et accusés d’être des clandestins. Dans la foulée, tous les passagers sont embarqués dans un véhicule. Seul, Abdoulaye Souleymane alias Rasta, est resté à fouiller dans le bus de transport en commun.

Il en aurait profité pour soutirer 410 grammes d’or évalués à plus de 12 millions de nos francs à la vente. Une affaire qui n’est pas restée sans bruit puisqu’après avoir été relaxés, les orpailleurs vont tour à tour dénoncer ce traitement inhumain qui leur a été infligé sans cause. Alphonse Younbangoye, va, pour sa part, déposer plainte pour vol. C’est alors qu’une équipe d’enquêteurs venue de Libreville va recouper l’information et confirmer les présomptions de la victime. En réaction, les deux policiers seront interpellés puis placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la localité.