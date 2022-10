Makokou: des bidons d’essence, de l’argent et des documents dérobés au Lycée Alexandre Sambat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lycée Alexandre Samba de Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo a été le théâtre d’actes de vandalisme dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre dernier. Des individus non identifiés pour le moment se seraient introduits dans l’établissement et auraient saccagé le bureau de l’intendant et y auraient dérobé des bidons d’essence, de l’argent et des documents, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022 au sein du lycée Alexandre Samba situé à Makokou. Ce jour-là, des individus dont les identités n’ont pas été dévoilées se seraient introduits dans ledit établissement scolaire. Une fois à l’intérieur, ces derniers auraient réussi à s’introduire dans le bureau abritant les services du nouvel intendant.

Selon, Gildas, Sikabodounou, les malfrats auraient dérobé des bidons d’essence, de l’argent mais aussi des documents importants. « Dimanche j’ai été saisi par le censeur et le gardien. Ils ont constaté que la grille et la porte de mon bureau ont été ouvertes. Cette situation m’a aussitôt permis de me souvenir de ce que lors de ma prise de fonction, sur le trousseau de cinq clefs qui m’était destiné, je n’ai qu’une seule clef », a-t-il déclaré.

Des révélations qui pourraient d’ores et déjà réduire le nombre de suspects dans cette affaire. Par ailleurs, cette situation remet au goût du jour l’insécurité grandissante dans de nombreuses villes du Gabon. Un phénomène pour lequel aucune solution concrète n’est pour l’heure trouvée. Gageons que l’enquête ouverte par les services judiciaires permettra de mettre la main sur les auteurs de tels actes.