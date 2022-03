Makokou: des animaux errants troublent la circulation routière

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ville de Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo est le théâtre d’un phénomène pour le moins inhabituel depuis quelques mois. En effet, plusieurs animaux domestiques circulent dans les rues de cette localité, troublant ainsi la circulation des usagers de la route, selon nos confères de l’Agence gabonaise de presse (AGP).

La prolifération des animaux errants dans les rues de Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo inquiète les populations de cette localité. En effet depuis plusieurs mois, des chiens et des moutons occupent les rues et ne facilitent pas la circulation des usagers de la route, entre autres les chauffeurs et les piétons. Ces derniers redoutent les morsures d’autant plus qu’elles pourraient engendrer des problèmes de santé.

Joint par l’AGP, le maire de la commune, Guy Roger Ekazama, a indiqué que deux actions ont été menées pour mettre un terme à cette errance des animaux domestiques. A cet effet, une réunion de sensibilisation a été organisée conjointement avec les responsables des communautés et les chefs de quartiers. « Ce phénomène est beaucoup plus visible au niveau du Quartier Central avec les communautés béninoise, nigériane et autres », a-t-il déclaré.

L’édile de la ville de Makokou a également relevé qu’une séance de travail a eu lieu avec les forces de sécurité en vue d’envisager les modalités pratiques pour la battue de ces animaux errants. Laquelle a permis d’examiner la logistique nécessaire pour la réussite de cette opération prévue dans quelques jours.