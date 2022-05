Makokou: 7 élèves de Notre Dame des Victoires radiés pour détention et consommation de drogue￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à la recrudescence des actes de violence au sein des établissements scolaires de la ville de Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo, plusieurs chefs d’établissement ont décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est le cas du proviseur du collège et lycée Notre Dame des Victoires de Makokou Bernabé Mounou, qui a exclu définitivement 7 élèves pour des faits de détention et consommation de drogue.

Dans une note interne parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, Bernabé Mounou, le proviseur du collège et lycée Notre Dame des Victoires a décidé d’exclure purement et simplement 7 élèves ayant commis des actes aux antipodes du règlement intérieur. Il s’agit de « Larisca.B.N.A., Glenn Rodolf.B.N., Stony-Saint-Claire.M.A., Troie Lenine.N.N., Yanezhearly.E.O., Ezekiel.M., et de Nick Ricardo.N. ». Ces derniers se sont rendus coupables d’actes allant à l’encontre du règlement intérieur.

Des actes intolérables qui ont amené le proviseur de cet établissement à acter l’exclusion de ces derniers. Une décision qui a pris effet ce vendredi 6 mai 2022. Devenus monnaie courante au sein des collèges et lycées du Gabon, la dépravation des mœurs, les violences et voie de fait allant jusqu’à l’usage des armes blanches ou encore le trafic de drogue n’ont cessé de croître depuis quelques années.

Des faits inadmissibles d’autant plus qu’ils sont bien souvent commis en uniforme scolaire ou dans l’enceinte des établissements. Des actes qui entachent souvent la réputation des collèges et lycées auxquels appartiennent les auteurs de tels actes. La radiation des élèves du collège Notre Dame des Victoires devrait d’ailleurs de plus en plus alerter les parents d’élèves mais également les pouvoirs publics sur les comportements déviants de certains apprenants.