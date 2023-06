Makokou : 5 présumés dealers dont un octogénaire interpellés avec des ballots

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un gros coup de filet que viennent de réaliser les éléments de l’antenne provinciale de l’Office central de lutte antidrogue (OCLAD) de la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet, selon le quotidien L’Union, 5 présumés vendeurs de cannabis ont été interpellés en possession de nombreux ballots.

S’il est difficile de s’imaginer que des personnes du 3ème âge soient mêlées à la vente de produits prohibés. Pourtant, l’antenne provinciale de l’Office central de lutte anti-drogue de l’Ogooué-Ivindo a récemment mis la main sur un groupe de dealers. Selon L’Union, les faits se seraient produits à Makokou la semaine écoulée.

Là-bas, 5 compatriotes ont été pris la main dans le sac. Il s’agit de Hermas Brunel Eboye Mbebadji, Steeve Agnamazokou, Jean Felix Mezea, C.N.E et Fatoumata Tamboura. Des individus sont âgés de 16 à 81 ans. Ces derniers ont été interpellés grâce aux patrouilles effectuées par les policiers. Notre source précise que l’octogénaire possédait 102 bonbons de chanvre indien.

Une marchandise interdite à la vente estimée à 102 000 FCFA. L’enquête préliminaire conduite par les éléments de l’OCLAD a permis de révéler que Jean Felix Mezea et Fatoumata Tamboura seraient récidivistes. Déférés devant le parquet, les 5 présumés dealers ont été écroués à la prison centrale de Makokou.

Rappelons que la culture, la vente et la possession de chanvre indien à des fins récréatives sont des pratiques illicites et répréhensibles au Gabon. À la lecture de l’article 408 du Code pénal, les auteurs s’exposent à 20 ans de réclusion criminelle au plus. Une peine privative de liberté assortie d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie. Les coutumiers du fait peuvent subir le double de la sentence.