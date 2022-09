Makokou: 2 proviseurs pour le lycée évangélique Essia Nsomore

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lycée évangélique Essia Nsomore de Makokou est le théâtre d’un évènement pour le moins inhabituel. En effet, l’établissement scolaire compte à ce jour deux proviseurs. Brice Bertin Ingombi, proposé au poste de proviseur par la commission scolaire de cet ordre d’enseignement, a pris ses fonctions, tandis que son prédécesseur, Kevin Konda, a été confirmé lors du conseil des ministres du 1er septembre 2022. Une situation qui laisse le flou auprès des parents et des apprenants.

C’est la confusion qui règne actuellement à Makokou, le chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet, selon des informations relayées par nos confrères de l’AGP, le lycée évangélique Essia Nsomore serait en proie à une guerre de leadership au vu de la nomination à sa tête de deux proviseurs.

Cette confusion embarrasse certains parents d’élèves qui souhaitent que le nouveau président de l’église évangélique du Gabon, le révérend pasteur, Louis Sylvain Allogho Engo, se prononce rapidement afin de mettre un terme à cette cacophonie. Pour l’heure, une interrogation demeure. Qui du proviseur proposé par la commission scolaire ou celui confirmé par conseil des ministres jouit de la légitimité ?

Une question à laquelle est invitée à répondre le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq. Laquelle gagnerait à faire asseoir les différentes parties en cause afin de trancher dans cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive et divise l’opinion. Nous y reviendrons !!!