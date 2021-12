Maître Atome Ribenga: «au Gabon on mâche notre culture, c’est regrettable»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir annoncé en début du mois de novembre dernier la sortie de ses œuvres sur le Bwiti, maître Atome Ribenga, le président du Centre initiatique traditionnel bwitiste (CITRAB) était l’invité du Canapé rouge de Gabon Media Time le mardi 30 novembre dernier. Occasion pour le prête bwitiste de déplorer le très peu d’attachement des Gabonais à leurs traditions, à leur culture.

Selon maître Atome Ribenga, le Gabon moderne devrait être plus traditionnel. C’est-à-dire que les populations devraient être plus soumises à ce que la tradition énonce. Cette notion devait ainsi permettre aux nouvelles générations de composer avec les modes de vie contemporains sans couper avec les racines culturelles. Pourtant au Gabon, le constat est différent. On assiste à une culture qui s’écroule sous le poids de la modernité. Pour le président du Centre initiatique traditionnel bwitiste, « au Gabon on mâche notre culture, nous abandonnons toutes nos traditions et nos pratiques, c’est regrettable ».

Pour le prête bwitiste, le Gabon peut encore soigner son mal. Maître Atome Ribenga propose alors une reconstruction culturelle et traditionnelle. Une reconstruction qui passe selon lui par, « l’amélioration des situations religieuse, traditionnelle, politique, ethnique et provinciale ». Cinq points clés qui présenteraient encore des failles en vue de la promotion et de la valorisation de la culture au Gabon.

Mais ce n’est pas tout. Maître Atome Ribenga invite les Gabonais et les Gabonaises, en particulier la jeunesse à s’intéresser à leur culture, à considérez nos expressions traditionnelles. Il soutient qu’ « un pays sans culture est un pays sans âme. Quelqu’un qui n’a pas d’âme est un être mort. La culture c’est l’âme, le quotidien du citoyen ». Pour lui, « si on néglige tout, les Blancs spirituels vont nous laisser dans une situation où on ne saura plus où on va, d’où on vient, qui nous sommes et qu’est-ce qu’on fait ».