Mairie de Libreville: Eugène Mba officialise sa démission

C’est à l’occasion du Conseil municipal extraordinaire tenu en présence de Marie Françoise Dikoumba, Gouverneur de l’Estuaire ce jeudi 17 juin 2021 à l’hôtel de ville de Libreville que l’édile de ladite commune a officiellement présenté sa démission. Pour Eugène Mba, cette décision répond à la nécessité de « maintenir la cohésion et l’entente au sein de ma famille politique le Parti démocratique gabonais (PDG) ».

C’est en présence de Marie Françoise Dikoumba, Gouverneur de l’Estuaire et de l’ensemble des conseillers municipaux de la commune de Libreville qu’Eugène Mba a présenté solennellement sa démission du poste de président du conseil municipal de la capitale politique du Gabon et par ricochet, maire de ladite commune. Un dénouement qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines après la note d’information portant convocation du Conseil municipal extraordinaire.

Dans un discours emprunt d’émotion, celui qui incarnait le changement au sein de la première municipalité du Gabon après la mise sous écrous de son prédécesseur Léandre Nzué, a justifié sa décision.« Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre administration et de maintenir la cohésion et l’entente au sein de ma famille politique le Parti démocratique gabonais (PDG) pour lequel je reste un militant discipliné et fidèle », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que la démission de l’édile de la capitale intervient quelques temps seulement après avoir été éclaboussé par l’octroi de gré à gré d’un marché d’une valeur de près de 338 millions de FCFA par la mairie de Libreville à l’entreprise Jeta Groupe, mais aussi le recrutement abusif au sein de l’institution.