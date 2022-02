Mairie de Libreville: des agents boudent leurs conditions de départ à la retraite

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 31 janvier dernier, l’hôtel de ville de Libreville a servi de cadre à une rencontre tripartite entre l’administration, les responsables syndicaux de la mairie et les retraités. Une rencontre au cours de laquelle ces derniers ont fustigé le non-respect par l’administration des procédures de départ pour 165 anciens agents municipaux à la retraite.

S’achemine-t-on vers un bras de fer entre la mairie de Libreville et les anciens agents?. C’est du moins ce que laisse croire la récente rencontre entre les syndicalistes et l’administration, organisée le lundi 31 janvier dernier. En effet, 165 agents ont fustigé les conditions offertes par l’édile et son équipe concernant les conditions de leur départ à la retraite. Indiquant un non-respect des procédures vis-à-vis du Code du travail.

Une situation pour laquelle le président du regroupement des syndicats de la mairie de Libreville, Christian Nguema, s’est indigné. « La semaine dernière nous avons été convoqués par madame le maire pour une pseudo-séance de travail, qui n’était en réalité qu’un compte rendu du travail qui a été fait par l’administration municipale concernant les départs à la retraite sans que les concernés n’aient reçu une quelconque notification. Les procédures n’ont pas été respectées, surtout pour les agents qui ont longtemps travaillé dans une administration » a-t-il déploré.

Du côté de la mairie, c’est le silence radio. L’administration s’est contentée d’un communiqué paru dans le quotidien L’Union, lequel a mis le feu aux poudres en provoquant le courroux des 165 agents en attente de l’amélioration des conditions de leur départ à la retraite. Pour l’heure, un recours a été introduit par le collectif des anciens agents municipaux en vue d’obtenir réparation. Gageons que les plus hautes autorités gouvernementales prennent en charge cet énième problème de l’administration publique avant le déclenchement d’un mouvement de grève.