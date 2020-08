Mairie de Libreville: bientôt une dotation de 1,5 milliard de FCFA pour l’achat de véhicules administratifs

Alors que le budget de fonctionnement de la commune de Libreville suscite de nombreuses interrogations, avec de lourdes dépenses que l’on pourrait aisément assimiler à ces « dérapages budgétaires substantiels » chers aux autorités et révélés par les partenaires techniques et financiers dont le FMI, une dotation à venir au profit de la mairie de Libreville annoncé Léandre Nzue himself lors d’une conférence de presse animée le jeudi 18 juin 2020 à l’hôtel de ville pourrait déclencher une nouvelle vague d’indignations.

Alors que le projet de budget primitif de la commune de Libreville pour l’exercice 2020, a fait apparaître des dépenses de fonctionnement excessivement onéreuses avec notamment pas moins de 600 millions de FCFA pour l’acquisition de véhicules en 2019 ou encore 200 millions de FCFA pour l’arbre de nöel en 2019, c’est une autre dépense du même type mais pas du même montant qui pourrait être effectuée pour cet exercice.

En effet, alors que les 600 millions de FCFA de budget alloués pour l’acquisition de véhicules avaient déjà fait couler encre et salive, le maire de Libreville Léandre Nzue a tenu à apporter des précisions lors de la conférence de presse qu’il a animée ce jeudi. S’il a maladroitement tenté de se défendre d’une information pourtant contenue dans le projet de budget primitif voté le 28 mai dernier en indiquant que « la mairie ne dispose pas de véhicules ».

L’édile de Libreville Léandre Nzuee n’a pas manqué de renchérir en annonçant que « le président de la République a donné son accord pour l’achat de véhicules à l’endroit de la mairie de l’ordre de 1,5 milliard de FCFA ». Une dotation pour l’achat de « nouveaux » véhicules administratifs, qui ne manquera pas de faire réagir une nouvelle fois, quand on sait que les populations de Libreville restent pour leur part, abonnées à un chemin de croix imposé par la précarité de leur ville.