Maires du Gabon: la gestion des ordures ménagères au cœur de la prochaine assemblée générale

Du jeudi 16 au vendredi 17 juin 2022, se tiendra dans la ville de Franceville dans le Haut-Ogooué la 3ème édition de l’assemblée générale ordinaire des maires du Gabon en rapport avec la problématique de la gestion des ordures ménagères et des encombrants. Une rencontre dont l’objectif est la mise en place d’une méthode efficace et rationnelle pour offrir à leurs municipalités un cadre de vie agréable.

C’est en présence de l’édile de la capitale gabonaise, Christine Mba Nduntume épouse Mihindou et des 52 autres maires que se tiendra la traditionnelle réunion ordinaire de l’Association des maires du Gabon (AMG), dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Une rencontre principalement axée sur la problématique de la gestion des ordures ménagères et des encombrants, dans le but d’arrêter des solutions et d’adopter une stratégie de lutte contre l’insalubrité.

Ainsi, durant deux jours, il sera question pour les édiles du Gabon d’évaluer l’impact des ordures ménagères et des encombrants sur le plan socio-économique et environnemental afin d’élaborer des stratégies de réduction de la pollution et optimiser les ressources. Par ailleurs, les 52 maires profiteront de cette rencontre pour échanger et discuter des thématiques qui concernent l’organisation et le fonctionnement des collectivités et de faire des recommandations sur des problèmes rencontrés dans leurs missions respectives.

Créée en 2007 l’Association des maires du Gabon est un outil indispensable dans les missions des collectivités locales. Tout en espérant qu’au terme de ces assises, les solutions concrètes seront appliquées par rapport à l’épineuse question de la gestion des ordures ménagères, un problème qui touche toutes les villes du pays et pour lesquelles la gestion a été confiée aux autorités municipales par le ministère de l’Intérieur.

Geneviève Dewuno