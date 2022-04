Maintien à la hausse du prix des transports: Brice Paillat impuissant ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

21 jours après l’annonce de la levée totale des mesures restrictives de libertés et du couvre-feu par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, les Gabonais continuent de subir le diktat des transporteurs qui rechignent à ramener les prix à la baisse. Et ce, malgré le fait que les bus, navettes, taxi et même avions peuvent désormais faire le plein des passagers.

Où est donc Brice Constant Paillat en cette période où les populations semblent brimées par les transporteurs tous modes confondus ? Le ministre de tutelle ne se serait borné qu’à engager des campagnes de sensibilisation auprès des acteurs dudit secteur en vue de baisser les prix. Sauf qu’en dépit de cette initiative louable, les concernés se refusent à se plier à l’autorité du membre du gouvernement.

Une attitude quelque peu compréhensible quand on sait que Brice Constant Paillat ne s’est pas rendu dans les artères de la capitale voire dans les agences de transport terrestre pour sommer ces opérateurs de s’exécuter. Jean Robert Menie aura donc beau prêcher le bon sens, les taximen et autres acteurs du transport n’entendent que du bruit. Pour certains usagers de ces modes de transport notamment le maritime, le membre du gouvernement n’y prête pas attention à dessein.



« Le ministre a sa voiture et voyage en avion. Est-ce qu’il nous connaît » a lancé Patricia exaspérée par la hausse du prix du billet Libreville-Port-gentil. Pour les élèves qui subissent la pression des taxis, Brice Constant Paillat serait simplement moins fort. « On nous fait payer à l’avance 300 FCFA pour nous serrer à 4 par rangée. Or avant c’était 200 FCFA. On est abandonnés à leur guise », a indiqué l’un d’eux. Une réponse forte est dès lors attendue de la part du gouvernement.