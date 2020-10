Macy Ilema signe son retour avec un projet social et un nouveau morceau «Cette voix»

C’est la terrasse de l’hôtel Onomo à la sablière qui a servi de cadre au point de presse tenu par l’artiste tradi moderne Macy Ilema ce samedi 3 octobre 2020. La chanteuse a donné rendez-vous aux hommes de média pour présenter le bilan de son projet social « Bibliothèque » mis en oeuvre pour booster les espaces de lecture, et livrer par la même occasion en exclusivité son nouveau morceau « cette voix ».

Visage aux traits harmonieux porté par des formes plantureuses, une voix séduisante et mélodieuse, elle c’est Macy. On ne l’avait pas beaucoup entendu ces dernières années. Pourtant, elle n’a pas lésiné sur les idées pour mettre à profit ce moment de silence. Ce samedi, elle a donné rendez-vous à la presse pour l’édifier sur le bilan de ses activités, avant d’offrir aux convives une prestation live exceptionnelle.

C’est en effet par la présentation de son projet « Bibliothèque » qu’elle a planté le décor. Initié depuis 2017 en collaboration avec l’ancienne présidente de l’association des Gabonais de Lyon, Germaine Gilbert, il vient répondre à la problématique d’insuffisance d’espaces de lecture notamment pour les enfants au Gabon.

« Le Gabon qui est notre terrain d’intervention, regorge de très peu de bibliothèques qui, quand elles existent, manquent parfois d’ouvrages et de manuelles références (…) pour renforcer les efforts de scolarisation, d’épanouissement et de développement personnel », explique Macy. Se faisant, plusieurs espaces de lecture dénommés « Espace francophone », ont vu le jour grâce à ce projet. À ce jour on compte des bibliothèques itinérantes à Libreville, Oyem, Makokou, Oven, Lastourville, Lipaka, Koulamoutou, Mayumba, Tchibanga, et très bientôt à Douni, dans la Ngounié.

Mais ce n’est pas tout, les convives ont eu droit à la présentation en exclusivité du nouveau morceau de Macy Ilema. Il s’intitule « Cette voix », et vient annoncer son prochain album prévu pour 2021. Un hymne à l’amour, à l’espoir. « Cette voix, c’est le témoignage de l’amour sous ses différentes formes de l’affection à la solidarité. L’amour qui nous pousse à nous dépasser », a-t-elle martelé.