Macky Sall prend les rênes de la présidence de l’UA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 5 février dernier, le président sénégalais Macky Sall a été porté à la tête de l’Union africaine. Le dirigeant ouest-africain succède ainsi au Congolais Félix Tshisekedi, pour un mandat d’un an, à la présidence de la première instance intergouvernementale africaine, qui fête cette année son 20ème anniversaire.

Un nouveau président pour l’Union africaine. Le Sénégalais Macky Sall a été intronisé, samedi 5 février, à la tête de l’organisation lors du 35ème sommet tenu dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Le sommet qui s’est achevé le dimanche 6 février dernier a porté sur le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : accélérer le capital humain et le développement social et économique ».

Un mandat qui s’annonce houleux au vu des différents dossiers notamment les coups d’État enregistrés ces dernières semaines dans plusieurs pays du continent. « Ensemble, nous pourrons apporter une nouvelle pierre à l’édifice continental de nos rêves : une Afrique en paix, plus libre, plus unie et plus solidaire. Une Afrique debout et en marche vers plus de progrès et de prospérité » a indiqué Macky Sall lors de son allocution. Non sans promettre d’œuvrer à la mise en place de partenariats rénovés, plus justes et plus équitables avec les partenaires internationaux.

Composée de 55 États membres, l’Union africaine a pour rôle de promouvoir la paix, la démocratie et le développement économique sur le continent. Entre la vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest, la crise de confiance dans les institutions régionales ou encore la pandémie de Covid-19, les dossiers ne manquent pas pour le nouveau président de l’UA.