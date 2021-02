Lutte contre les cancers: la FSBO plaide pour plus d’investissement dans la recherche

Ce jeudi 04 février 2021, la Fondation Sylvia-Bongo-Ondimba pour la famille (FSBO) en association avec l’Union internationale contre le cancer (UICC) a organisé une visioconférence internationale dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer. Une rencontre qui a tourné autour du rôle de la recherche en sciences sociales dans la lutte contre les cancers féminins.

Cette conférence de portée internationale organisée par le Gabon a vu la participation des pays comme le Burkina Faso, Madagascar, le Bénin et la France. Des échanges fructueux au cours desquels les participants ont évoqué la nécessité d’investir dans la recherche en sciences sociales qui ne serait que bénéfique pour la lutte contre cette maladie mortelle en Afrique.

Ce dialogue à caractère virtuel de plus de trois heures de temps, démontre l’engagement de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba qui dans son combat tente d’apporter des solutions concrètes et durables en matière de prévention et de traitement du cancer au Gabon.

Dans son étude, Cap cancer présentée par le Pr Edgard-Brice Ngoungou, la FSBO a montré qu’une importante partie de la population ne maîtrise pas encore à ce jour les contours liés à cette pathologie destructive qu’est le cancer. Ainsi elle a évoqué la nécessité de fournir des orientations plus explicites et adaptées aux programmes nationaux qui œuvrent pour ce combat. Toute chose qui permettra aux autorités gabonaises de disposer de toutes les données significatives pour mieux appréhender les limites de la sensibilisation, du dépistage et du traitement de cette maladie.

Au terme de son intervention, la vice-présidente exécutive de la FSBO le Dr. Simone Mensah a évoqué la nécessité d’investir dans la recherche. “Aucun pays, aucune association ne peut faire face seul aux coûts élevés liés à la recherche, au dépistage et au traitement du cancer. C’est en conjuguant nos efforts à tous que nous pourrons lutter efficacement contre cette maladie” a-t-elle déclaré.

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire