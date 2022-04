Lutte contre le blanchiment de capitaux: BGFIBank Gabon reçoit le certificat AML 30 000

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le mercredi 27 avril dernier que BGFIBank Gabon a reçu la certification AML 3000 (Anti-money Laundering (AML) indice 30000. Une norme qui vient certifier la conformité technique et l’effectivité des dispositifs mis en place par la banque pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes (LCB/FTP).

C’est en présence du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty ép. Mbou, du président de la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLCEI) Nestor, que le président du conseil d’administration de BGFIBank Gabon Henri Claude Oyima a reçu officiellement certification AML 30000. Une distinction qui vient couronner les efforts de cet établissement bancaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et autres crimes financiers connexes.

Délivrée par l’organisme Indépendant international Coficert, cette certification selon l’administrateur-directeur général de BGFIBank Gabon, Loukoumanou Waidi « atteste que le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme chez BGFIBank Gabon répond aux meilleures pratiques des normes internationales ainsi qu’aux fondamentaux du Gafi (Groupe d’Action Financière) ». « La certification AML 30000 traduit, notre prise en compte effective des risques significatifs que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme font peser sur la sécurité financière de nos Etats », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que pour l’obtention de cette certification, BGFIBank Gabon s’est soumise à une évaluation assortie de plusieurs exigences. Notamment, l’évaluation des risques et l’application d’une approche basée sur les risques; le devoir de vigilance relatif à la clientèle, les mesures relatives aux risques spécifiques et les responsabilités de la haute direction; les mesures internes de lutte contre la corruption et la qualité des solutions informatiques.

A noter que BGFIbank Gabon devient ainsi la première à recevoir cette certification au Gabon et la deuxième du groupe. Une démarche qu’entend poursuivre le Groupe. « Nous avons pris la résolution de généraliser cette démarche dans l’ensemble du réseau bancaire en Afrique, en Europe, et de continuer à former l’ensemble des membres de notre réseau.», a indiqué Henri Claude Oyima.