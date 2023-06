Lutte contre le blanchiment : BGFI Holding certifié AML 30 000 et MSI 20 000

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 16 juin dernier, BGFI Holding Corporation a annoncé l’obtention de la certification AML 30 000 et MSI 20.000 délivrée par l’organisme de certification de droit français Coficert. Une certification qui vient concrétiser l’engagement continu de la maison mère des entités du groupe bancaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de gestion de la sécurité de l’information.

En effet, la remise officielle de ces deux certifications s’est déroulée en présence du ministre de l’Économie, Nicole Roboty, du directeur général de Coficert, du président de délégation ISO Christian Levesque et du directeur général du cabinet CFC Partners Souheil Skander. Une reconnaissance s’inscrivant dans la droite ligne de son projet d’entreprise dénommé « Dynamique 2025 ».

Cette certification qui intervient dans un contexte international très affecté par une recrudescence des actes financiers, délictueuses, frauduleuses qui s’intensifient et se diversifient, « ces certifications attestent de toutes les dispositions prises par le groupe pour se conformer aux législations nationales et internationales ». Pour le président directeur général, le Groupe BGFIBank, Henri Claude Oyima s’inscrit dans une stratégie de performance et de protection des économies locales.

Il faut souligner que le standard AML 30 000 est la norme internationale de certification dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération (LBA/FTP). La certification MSI 20 000 quant à elle est la norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions délivrée par la MSI Observatory.

Cette norme vise à jauger la santé financière des entreprises, sur la base de leur solidité et de leur performance financière.A noter que ces deux certifications confirment les orientations stratégiques de BGFI Holding Corporation et sa politique permanente de quête de conformité en phase avec son idéal de recherche perpétuelle de l’Excellence.