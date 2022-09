Lutte contre la vie chère: vers la mise en place d’une nouvelle mercuriale

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par l’entremise du ministre de l’Économie et de la relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou que le gouvernement a tenu à réagir concernant la problématique de la vie chère de plus en plus décriée par les populations. A cet effet, le membre du gouvernement a annoncé la mise en place d’une nouvelle mercuriale des prix des produits de première nécessité, laquelle sera appliquée dans les prochaines heures avec pour objectif d’oxygéner le panier de la ménagère et de booster la consommation.

Avec un taux d’inflation situé autour de 2,9% en 2022, le Gabon compte bien réduire un peu plus cette donnée. Ainsi, le gouvernement souhaite baisser les prix des produits de consommation courante comme en témoigne l’annonce faite récemment par le ministre de l’Économie et de la relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou. Cette dernière a annoncé la publication prochaine d’une nouvelle réglementation des prix de denrées alimentaires sur l’ensemble du territoire national.

En effet, à travers cette signature qui est le résultat d’un long processus de négociation avec les différents partenaires sociaux, le gouvernement souhaite mettre en place une nouvelle mercuriale des prix des produits de consommation courante. Ce changement devrait très vite être opéré. « Le gouvernement, sur instruction du président de la République, est en train de finaliser la nouvelle mercuriale qui sera signée en début de semaine prochaine. Cette nouvelle mercuriale permettra de maintenir les prix qui ne cessent d’augmenter à l’international », a déclaré, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou.



En outre, afin que ce changement puisse perdurer, des révisions périodiques seront effectuées pour s’assurer que la nouvelle grille soit bien respectée, mais aussi pour s’ajuster au fil du temps. Une nouvelle qui devra être bien accueillie dans les ménages où l’augmentation des prix des produits essentiels du panier de la ménagère est de plus en plus décriée sur les plateformes par les consommateurs, principales victimes. Voilà donc une nouvelle reluisante de la part des autorités en ces temps d’austérité.