Lutte contre la vie chère: la boîte de sardines plafonnée à 325 FCFA 

Entrée en vigueur depuis le samedi 1er octobre dernier, la nouvelle mercuriale de 48 produits alimentaires importés a sonné le glas des abus constatés dans la pratique des prix. Il en ressort que le prix de la boîte de sardines est désormais fixé, sur toute l’étendue du territoire national à 325 francs CFA.

Classée parmi les villes les plus chères du continent africain malgré la faible densité de la population et le fort Produit intérieur brut (PIB), Libreville est l’archétype de la réalité sur toute l’étendue du territoire national. La cherté de la vie est particulièrement perceptible par les prix de vente de produits de première nécessité importés de plus en plus vertigineux. Le cas de l’huile qui était passée de 1100 FCFA à 1700 FCFA.

Pour ce qui est de la célèbre boîte de sardines, les commerçants se permettaient de la vendre à près de 500 FCFA. Sapristi ! Dans l’optique de régulariser la situation après ces pratiques de ventes déloyales, les autorités compétentes ont rendu public la liste de 48 produits alimentaires désormais plafonnés. La nouvelle mercuriale ayant fixé ledit produit à 325 FCFA l’unité.

Dans le communiqué de la Direction générale de la Concurrence et de la communication (DGCC), il est tout de même précisé que la marque Belma n’obéit pas à cette limitation de prix. Ainsi donc, toutes les autres marques sont astreintes à cette réglementation. Les « commerçants véreux » devraient essuyer les affres des équipes de la brigade mixte de la DGCC et la Direction générale du Commerce chargées de jouer le rôle de gendarme.