Lutte contre la déforestation: le Gabon leader continental

C’est le résultat d’une étude de la Banque africaine de développement (BAD) qui distingue 7 pays africains pionniers en matière de croissance verte et de financement climatique. Intitulée « croissance verte en Afrique », ladite étude, menée conjointement avec l’Institut mondial de la croissance verte (GGGI) révèle que le Gabon est le leader du continent dans ce domaine avec une politique portée notamment par l’annulation de l’exploitation forestière.

Inscrit dans le plan stratégique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba, le Gabon vert est, 13 ans après, en train de porter ses fruits. C’est notamment ce que révèle une étude financée par la Banque africaine de développement et conjointement menée avec l’Institut mondial de la croissance verte. Intitulée « croissance verte en Afrique », cette étude s’évertue à lister les 7 pays africains pionniers en matière de croissance verte et de financement climatique.

D’ailleurs, en matière de lutte contre la déforestation, le modèle gabonais fait école à l’international. En effet, il en ressort que les autorités publiques ont misé sur l’annulation de l’exploitation forestière sur 1,3 million d’hectares notamment dans les sanctuaires et les parcs nationaux. À cela s’ajoute l’interdiction d’exporter du bois non transformé qui a comme incidence directe la baisse de 50% de l’exploitation forestière. Les sociétés forestières sont soumises au Forest stewardship council (FSC).



Selon une institution financière multinationale de développement, établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains, cette croissance verte aux élans écologiques permettrait de s’appuyer sur ces nouveaux mécanismes de financement d’une croissance soucieuse de la préservation de l’environnement. À l’heure où le réchauffement climatique et d’autres questions environnementales obligent les Etats à revoir leurs structures économiques, le Gabon semble avoir pris de l’avance.