Lutte contre la corruption: Francis Nkea veut s’inspirer du modèle des Etats-Unis

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 17 novembre dernier le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption Francis Nkea Ndzigue a reçu tour à tour à son cabinet la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis Ellen Thorburn et Le Haut commissaire de Grande Bretagne au Gabon Dr. Christian Dennys-McClure. Au menu de cette série d’entretien les avantages de l’adhésion du Gabon au Commonwealth mais surtout s’imprégner des modèles de ces deux pays en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption.

En effet, en première heure, le membre du gouvernement s’est entretenu avec la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis avec comme point de discussion les questions de bonne gouvernance. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité pour le Gabon de s’inspirer du modèle américain de lutte contre la corruption.

Un projet qui devrait permettre au Gabon de classer la lutte contre la corruption comme un sujet de sécurité nationale. Une ambition perceptible aux Etats-Unis par la publication récente d’une stratégie de lutte contre la corruption reposant sur les piliers suivants à l’exemple de juguler la finance illicite ; tenir les acteurs corrompus pour responsables ; préserver et renforcer l’architecture multilatérale de lutte contre la corruption.

Sur un tout autre plan, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption Francis Nkea Ndzigue a échangé avec le Haut commissaire de Grande Bretagne au Gabon Dr. Christian Dennys-McClure. Les deux hommes ont abordé entre autres les avantages de l’adhésion du Gabon au Commonwealth notamment par la possibilité de formation des enseignants en langue anglaise, l’adhésion du Barreau du Gabon à l’association des avocats du Commonwealth.