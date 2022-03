L’UPF Gabon en assemblée générale élective le 28 mars prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une correspondance adressée à l’ensemble des membres de l’Union de la presse francophone (UPF) section qu’a été annoncée la tenue d’une assemblée générale de cet organisation. Prévu se tenir le lundi 28 mars prochain, cette rencontre devrait aboutir à l’élection du président et des instances dirigeantes de la section Gabon de la plus ancienne association francophone de journalistes.

En effet, dans cette note signée du président international de l’Union de la presse francophone Madiambal Diagne, la tenue de cette assemblée générale de la section Gabon aura essentiellement pour objectif de « pallier la vacance du poste de président et renouveler les instances dirigeantes ». Une élection qui se fera sous la supervision du Zara Nazarian, secrétaire générale internationale Zara Nazarian.

A l’ordre du jour de cette grande rencontre, l’élection du nouveau bureau de la section et une discussion générale. « Les participants doivent se munir d’une preuve de leur appartenance à l’UPF, carte d’adhésion récente ou ancienne », précise la correspondance du président international de l’Union de la presse francophone.

Pour rappel, l’Union internationale de la Presse francophone est une organisation internationale non-gouvernementale (OING) reconnue par de grandes organisations internationales, telles l’ONU, l’UNESCO et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Elle regroupe un large réseau de journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle. Ils sont répartis dans 110 pays ou régions du monde.