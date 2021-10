L’UNOCA et la CEEAC veulent mettre fin au discours de haine dans les médias

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 26 au 29 octobre 2021, Douala, la capitale économique du Cameroun est l’hôte d’un Forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale. Il sera question durant cette rencontre de discuter sur les contextes de la diffusion des messages haineux et leurs significations ainsi que sur les outils pour les prévenir et les combattre.

Organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) et la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), ce forum reuni les journalistes membres d’une organisation professionnelle et permettra de faire un inventaire des mots de la haine généralement utilisés dans les médias.

Destiné aux professionnels de la presse de l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine (RCA), le Congo, la République démocratique du Congo (RDC), le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, et le Tchad, ce forum permettra de faire le tour des messages haineux et les moyens de les prévenir. Il s’agira également pour les intervenants d’interpeller les participants sur l’impact de ce type de message dans la société.

Pour rappel, cette rencontre cadre avec la volonté des Nations unies de répondre à l’alarmante montée de la xénophobie, du racisme et de l’intolérance, de la misogynie violente, de l’antisémitisme et de l’islamophobie dans le monde.