L’Université Euromed de Fès offre une nouvelle dimension à la formation de ses étudiants

La création de l’Université Euromed de Fès (UEMF) émane d’une Initiative Royale avec l’objectif d’ériger à Fès un cadre d’enseignement supérieur et de recherche basé sur le dialogue interculturel, l’échange et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée avec un prolongement naturel vers l’Afrique Subsaharienne. L’UEMF a un statut de fondation à but non lucratif, jouissant de l’utilité publique et elle est placée sous la Haute Présidence d’Honneur du SM le Roi Mohammed VI. Elle fut aussi labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec l’appui de ses 43 pays membres.

L’UEMF est également un environnement international où se côtoient quotidiennement des étudiants et des enseignants-chercheurs représentant plus de 30 nationalités.

L’UEMF a actuellement la plus grande plateforme d’impression 3D au pays, la première plateforme digitale universitaire, la première école d’ingénieur en intelligence artificielle et la seule usine 4.0 sur campus en Afrique (en cours de réalisation). Elle mène de nombreux travaux de recherche-innovation à but finalisé et en lien étroit avec le monde socio- économique et industriel. Elle a aussi un think-tank qui se penchent sur les questions euro- méditerranée-Afrique.

L’Université Euromed de Fès développe une pédagogie novatrice qui favorise l’initiative, l’innovation, l’ouverture, la maîtrise des langues, l’entreprenariat, et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (soft skills, life skills, study skills et professional skills). Les formations y sont structurées en trois grands pôles majeurs:

Pôle Ingénierie et Architecture ;

Pôle Sciences Humaines et Sociales ;

Pôle Biomédical et Biotechnologie.

Le pôle ingénierie : il offre des formations en Génie Mécanique, Génie Électrique et Génie des Technologie de l’Information et de communication, en Ingénierie Digitale et Intelligence Artificielle, Génie Biomédical et Biotechnologie, en Génie Civil et en Architecture, Design et Urbanisme et d’autres formations d’Ingénierie.

Le pôle Sciences Humaines et Sociales : il offre une panoplie de formations dans le domaine des langues, traduction et interprétariat, tourisme, sciences politiques et juridiques, du business et mangement, etc. La plupart de ces formations sont en partenariat avec les meilleures institutions de l’espace Euro-méditerranéen et débouchent aussi sur des doubles diplômes.

Le pôle Biomédical et Biotechnologie : la formation à l’UEMF est en constante évolution et cette année c’est la formation d’ingénieur en Biomédical et en biotechnologie qui accueillera sa première promotion au titre de l’année 2020/2021. Cette formation est le fruit d’une combinaison entre la médecine, la chimie la biologie d’un côté et des sciences de l’ingénierie de l’autre. Elle prépare des ingénieurs experts, créatifs et habiles disposant de connaissances élargies en sciences, biologies, physique, médecine et mathématiques en vue de répondre aux problématiques médicales et biologiques. La formation en biomédicale et biotechnologie ouvre les horizons aux lauréats d’œuvrer dans différents domaines dont l’industrie, les hôpitaux, les universités ou les organismes publics ou privés.

Nous lançons aussi cette année un MBA en partenariat avec l’École Supérieur de commerce Audencia.

L’Université Euromed de Fès accueille, chaque année, des étudiants de profils divers, nationaux et internationaux, répondant aux critères d’éligibilité liés à chaque établissement et filière. L’admission se fait suite à une étude de dossier et un concours qui qualifie les candidats sur leur potentiel, leur motivation, et leurs compétences. En ce qui concerne les admissions parallèles, elles sont possibles à tout niveau, de bac + 1 à bac + 4, sur étude de dossier.

Dès leur inscription à l’Université, les étudiants bénéficient d’un encadrement rapproché et personnalisé au sein de leur établissement d’accueil. Ils sont aussi encadrés par une équipe pédagogique dédiée avec l’aide du bureau des affaires estudiantines. Des activités visant à développer et renforcer les compétences relationnelles et organisationnelles sont organisées ponctuellement au sein de l’Université telles que les start-up weekend, hackatons, compétitions de culture générale, débats…Cette équipe reste à l’écoute des étudiants pour les accompagner dans leurs projets liés à leur parcours universitaire jusqu’au jour de leur graduation.

A l’UEMF, nous mettons à disposition de nos étudiants des opportunités et des services contribuant à leur développement et à leur épanouissement à travers différentes activités sociales, scientifiques, sportives, culturelles et artistiques. Ces activités leur permettent de stimuler leurs compétences, talents et passions à travers l’implication d’une vingtaine de clubs gérés et animés par les étudiants eux-mêmes tout au long de l’année.

Les étudiants de l’UEMF prennent part également à des actions citoyennes à l’échelle régionale et nationale dans le cadre d’un stage avec une implication sociale. L’université dispose également d’une infrastructure sportive, notamment un espace fitness composé d’une salle de cardio, de musculation et d’activités para-sportives.

Avec le but de former non seulement des étudiants avec une tête pleine, mais surtout et avant tout avec une tête bien faite, meilleur gage d’un fort potentiel d’employabilité, tous nos étudiants sont initiés au volet entreprenariat de sorte à ce que certains parmi les lauréats de l’UEMF puissent créer leur propre startup soit au sein de l’incubateur de l’Université avec un accompagnement et un financement de l’Université, soit à l’extérieur de l’Université.

Actuellement, dès l’annonce du confinement en réponse à la crise sanitaire qui traverse le monde, nous avons déployé les technologies numériques pour assurer la continuité pédagogique à distance. À l’exception des travaux pratiques, presque la totalité de nos cours et travaux dirigés ont été assurés à distance en utilisant plusieurs technologies digitales avec une grande satisfaction aussi bien des professeurs que des étudiants. Cette transition a été effectuée en toute aisance car les technologies numériques ont été instaurées à l’Université depuis plusieurs années. Aussi, dans ce contexte exceptionnel, l’UEMF adopte rigoureusement une série de pratiques nécessaires pour limiter le risque de propagation du virus dans le campus et garantir la sécurité et la santé des étudiants, enseignants-chercheurs, staff administratif et visiteurs.