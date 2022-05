L’Union africaine inquiète au sujet de la montée des tensions entre le Rwanda et la RDC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En effet, entre les accusations de part et d’autre et les attaques du groupe armé M23 sur le territoire congolais qui se sont multipliées ces derniers jours, la situation n’a pas manqué de susciter des réactions de l’Union africaine qui s’est dite inquiète du climat qui prévaut entre les deux pays.

Le samedi 28 mai 2022, le Rwanda affirmait que deux de ses soldats étaient retenus en captivité après leur enlèvement par des rebelles en RDC, accusant les autorités de ce pays de les soutenir. Cette déclaration intervient après que la RDC a convoqué l’ambassadeur du Rwanda et accusé son voisin de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans sa région orientale.

Une situation qui inquiète fortement le Chef de l’État sénégalais Macky Sall, actuellement président de l’Union africaine (UA), qui d’ailleurs a exhorté les deux pays voisins « au calme et au dialogue » dans un tweet dimanche 30 mai dernier. « J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union africaine. », a ajouté Macky Sall.

La RDC et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis l’arrivée massive dans l’est congolais de Hutu rwandais accusés d’avoir massacré des Tutsi lors du génocide des Tutsi au Rwanda perpétré en 1994. Les relations avaient commencé à se dégeler après l’élection du président congolais Félix Tshisekedi en 2019, mais la résurgence des attaques du M23 a récemment ravivé les tensions bilatérales.

