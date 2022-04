Loterie panafricaine «Africa Millions»: un parieur gagne 80 millions FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le premier gagnant de cette nouvelle année à Garoua au Cameroun. En effet, grâce au Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) la vie d’un ressortissant camerounais a littéralement changé en un laps de temps le samedi 16 avril 2022. Profitant de l’impressionnante cagnotte à la loterie africaine Africa Millions, ce dernier a misé 1 800 FCFA pour finalement empocher la bagatelle somme de de 80 millions FCFA.

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) et Bet241 ont annoncé par le truchement d’un communiqué le dimanche 16 avril que, « Africa Millions », un nouveau jeu de loterie commercialisé dans 9 pays africains depuis le 26 mars dernier, a fait un heureux gagnant. Requérant l’anonymat, ce dernier a empoché une incroyable cagnotte de 80 millions de FCFA au Cameroun.

Le nouveau millionnaire a joué pour 1800 FCFA un jeu de 6 numéros dans la ville de Garoua au Cameroun et est l’unique gagnant du tirage du samedi 16 Avril 2022. Avec 80 Millions de Fcfa c’est une nouvelle vie qui commence pour ce parieur qui pourra désormais s’offrir la vie de ses rêves.

Pour information, Africa Millions est une loterie panafricaine qui regroupe 9 pays africains à savoir le Tchad, le Gabon, le Mozambique, le Cameroun, Madagascar, le Nigéria, le Mali, la Zambie et la Guinée. « Il consiste à trouver 5 numéros sur 50 tirés aléatoirement par une machine avec une cagnotte de départ de 50 Millions qui augmente chaque fois qu’il n’y pas de gagnant au premier rang ».

Au Gabon, le Loto Africa Millions est commercialisé dans le réseau PMUG et Bet 241 au prix de 300 FCfa pour un jeu. Les jours de tirage sont le lundi, mercredi et samedi sur Gabon première à 20h40 après l’émission Champ total. Le prochain tirage Africa Millions aura lieu le lundi 18 Avril 2022 à 20h40 avec une cagnotte de 50 Millions de FCFA. Les joueurs du Gabon sont invités à jouer pour être à leur tour millionnaires.