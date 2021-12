Lopé/Booué: Crépin Mapeza Moto au chevet des élèves des cantons Fieng, Okano et Nké

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en marge des séances fédérales des études politiques que Crépin Mapeza Moto a procédé à la remise d’un important don en matériel didactique et de bavettes à l’endroit de l’ensemble des apprenants des 12 établissements scolaires du département Lopé/Booué dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Le membre du conseil national du Parti démocratique gabonais (PDG) a tenu à préciser que ce « petit geste vient du fond du cœur ».

« Ce qui est important c’est l’intensité d’amour que vous mettez dans le plus petit geste », a déclaré Mère Thérésa. Une citation de portée universelle qui n’a pas laissé indifférent Crépin Mapeza Moto qui, s’y arcboutant, a décidé de traduire son amour envers ses jeunes frères et sœurs scolarisés dans les 12 établissements du département Lopé/Booué. En effet, l’inspecteur en charge de la circonscription scolaire de la fédération de Fieng, Okano et Nké, a réceptionné l’important des mains du bienfaiteur

Composé de matériel didactique devant permettre de rendre davantage efficace le fonctionnement desdits établissements, ledit don comprend également des bavettes médicales. Comme pour rappeler que la crise sanitaire liée à la Covid-19 reste une question de l’heure qui implique l’engagement de tous. D’ailleurs, Crépin Mapeza Moto a indiqué que « la Covid 19 est une situation réelle qui tue si jamais on ne se protège pas en pratiquant les gestes barrières ».

Une action solidaire inscrite en droite ligne de la politique sociale et solidaire prônée par les plus hauts responsables du PDG en tête desquels Ali Bongo Ondimba. Non sans manquer de préciser que « ce n’est peut-être pas assez mais c’est un geste qui vient du fond du cœur », a-t-il conclu. Nul doute que les bénéficiaires sauront apprécier l’action du membre du conseil national qui entend multiplier ce genre d’actions dans la localité dont il est natif.