L’ONEC publie son 2ème Tableau de l’Ordre sous le thème «Les Experts-comptables au cœur de la Sécurité et de la Résidence des PME/PMI Gabonaises»

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 022/2017, portant création de l’Ordre national des experts-comptables du Gabon et réglementant le titre de la profession d’expert-comptable en République gabonaise l’Ordre national des experts comptables du Gabon (ONEC) son 2e Tableau de l’Ordre sous le thème « Les Experts-comptables au cœur de la SÉCURITÉ et de la RÉSILIENCE des PME/PMI Gabonaises ». Ci-dessous l’intégralité du communiqué y relatif.

« L’Ordre National des Experts Comptables du Gabon lance le Tableau de l’ordre 2021 selon les dispositions de l’article 5 de la loi n° 022/2017, portant création de l’Ordre national des experts-comptables du Gabon et réglementant le titre de la profession d’expert-comptable en République gabonaise, «nul ne peut porter le titre d’expert-comptable agréé Cemac, ni en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre».

Cette année, un accent particulier est mis sur la sécurité des entreprises et des projets suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID19. Le coronavirus (COVID-19) présente des défis inattendus et extrêmes pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs à travers le monde. Il modifie rapidement le fonctionnement des entités et la façon dont les individus vivent et travaillent. Les experts-comptables inscrits de l’ONEC, forts de leur expérience, mettent leurs expertise au service des PME/PMI, qui représentent 90% du tissu économique national.

LE PSGE (Plan Stratégique Gabon Emergent), le PRE (Plan de Relance de l’Economie) et l’adoption par le gouvernement du PAT (Plan d’Accélération de la Transformation) 2016-2023 sont autant de reformes sur lesquelles les membres de l’Ordre s’appuient pour affirmer que les opérateurs économiques peuvent être optimistes.

Afin de garantir une réelle résilience économique, la sécurisation des activités est un préalable. Malheureusement, aujourd’hui encore, l’importance d’avoir recours à un expert-comptable inscrit est encore largement sous-estimée. “Nous constatons pour le regretter, une grave recrudescence de l’exercice illégal de la profession (d’expert-comptable et de commissaire aux comptes) par des personnes ou entités non soumises à aucun contrôle de qualité, qui profitent de la vulnérabilité de certains opérateurs économiques. Ces pratiques ont comme corollaire les fausses déclarations fiscales, des bilans et des prévisions établies au mépris des normes sérieuses, de rapports irréguliers de commissaires aux comptes, etc.” souligne le Président de l’Ordre, M. Franc SIMA MBA.

Pour rappel, les membres de l’ONEC sont soumis par la loi et s’engagent par écrit à respecter un code de déontologie homologué par arrêté du Ministre de l’économie et publié au journal officiel de la République gabonaise. L’ONEC s’assure que l’obligation de formation continue annuelle des ses membres est respectée et prépare le futur cadre pour un contrôle qualité de leur dossier.

FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS-COMPABLES INSCRITS !

A propos de l’ONEC

L’Ordre National des Experts Comptables du Gabon (ONEC), régie par la Loi 022/2017 du 26 janvier 2018, est une institution dont le rôle est de contribuer au développement économique par la transmission de l’information financière fiable et, d’assurer la valorisation et la défense de la profession d’expert comptable du Gabon sur le plan national et international. »