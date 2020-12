L’ONDSC annonce le report de l’édition 2020 du Marathon du Gabon

Organisé tous les novembre de l’année depuis 2013, le Marathon du Gabon ne pourra se tenir cette année 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. L’annonce a été faite par l’organisation nationale du développement, du sport et de la culture (ONSC) qui planche déjà sur l’édition 2021. Reste à savoir si le contexte sanitaire dans 1 an aura foncièrement changé au point de permettre l’organisation de cet évènement.

Les marathoniens du Gabon ne pourront pas se réunir comme ils le font depuis plusieurs années. C’est ce que vient d’annoncer le comité d’organisation du Marathon du Gabon. Un report de cette 8e édition qui ne surprend guère en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.

C’est en substance ce que confirment les responsables de l’organisation nationale du développement, du sport et de la culture (ONSC). « Nous avions espéré pouvoir vivre ce grand moment pour la 8ème édition, les 5 et 6 décembre prochains, cependant la santé et la sécurité de tous ceux qui participent et soutiennent l’événement demeurent notre priorité absolue. Le contexte sanitaire actuel, troublé par la pandémie de coronavirus, nous conduit ainsi, comme tous les grands marathons, à devoir reporter cette édition 2020 », ont-ils annoncé.



Un report certes malvenu mais nécessaire, en raison de la situation sanitaire qui contraint les organisateurs à plancher déjà sur la prochaine édition. « Nous travaillons d’ores et déjà pour fêter notre prochaine édition ensemble en 2021 et, dès que le contexte le permettra, nous reviendrons encore plus forts et plus nombreux dans les rues de Libreville, pour vivre ce moment de célébration et d’esprit collectif que seul le sport peut nous offrir », a-t-on pu lire chez un média confrère.