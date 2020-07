L’OMS demande un accès équitable aux futurs vaccins contre la COVID-19 en Afrique

C’est au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 9 juillet animée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique que la question du développement du vaccin contre la Covid-19 a été une fois de plus abordée. Occasion pour l’agence onusienne d’exhorter les dirigeants de gouvernement et d’organisation de santé à rendre équitable à tous les pays africains, l’accès au vaccin anti Covid-19.

Eviter une inégalité d’accès aux soins Covid-19, notamment pour le futur vaccin dont les recherches se poursuivent actuellement à travers le monde. Tel a été le sujet sur lequel ont porté les échanges entre les différents acteurs de la communauté internationale impliqués dans les débats autour de la Covid-19. L’Organisation mondiale de la Santé veut assurer une allocation équitable des vaccins à tous les pays.

« Il est clair qu’au moment où la communauté internationale se réunit pour mettre au point des vaccins et des thérapeutiques sûrs et efficaces pour le COVID-19, l’équité doit être au centre de ces efforts », a déclaré le Dr. Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Selon elle, « trop souvent, les pays africains se retrouvent tout au bas de la liste pour les nouvelles technologies, y compris les vaccins. Ces produits vitaux doivent être accessibles à tous, et pas seulement à ceux qui ont les moyens de les payer ».

L’Union africaine quant à elle favorable à ce plaidoyer, invite l’Afrique à mettre en place un cadre permettant de s’engager activement dans le développement et l’accès aux vaccins anti Covid-19. Selon l’OMS, les pays africains peuvent dès à présent prendre des mesures qui renforceront les systèmes de santé, amélioreront l’administration de la vaccination et ouvriront la voie à l’introduction d’un vaccin contre la Covid-19.