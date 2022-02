Loïse Tamalgo nommé Délégué général d’Eramet pour l’Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce lundi 07 février 2022 que le géant minier français Eramet a annoncé la nomination de Loïse Tamalgo au fonction de Délégué général d’Eramet en Afrique depuis le 1er février dernier. Une nomination en complément de ses fonctions au Gabon où il avait déjà pour mission de soutenir le développement des activités de Comilog et Setrag.

Basé à Libreville, cet ancien vice-président chargé des relations publiques pour l’Afrique Subsaharienne de Huawei Northern Africa, travaillera sur la supervision directe du directeur général adjoint d’Eramet en charge de la division mines et métaux, Kleber Silva, et de la directrice développement durable et engagement d’entreprise, Virginie de Chassey.

Dans cette nouvelle fonction, il aura pour mission de soutenir le développement des activités des filiales au Gabon, au Sénégal et au Cameroun. « En 7 mois, de nombreux défis ont été relevés au Gabon! Cap sur les autres opérations en Afrique avec un enthousiasme renouvelé. », a-t-il confié.

Pour rappel, Loïse Tamalgo est détenteur d’une maîtrise en langues appliquées au tourisme et aux affaires à l’institut des Langues étrangères appliquées de Dakar, et un MBA en stratégie d’entreprise, il arrivé chez Huawei en tant que gestionnaire de compte. Dès 2010 et pendant dix ans, il a été directeur pays pour Huawei au Burkina Faso.