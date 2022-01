Logement de fonction: le gouvernement privilégie-t-il les militaires?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Entendu que les agents publics effectuent tous un service autonome mais étroitement lié, il est déplorable de constater le deux poids deux mesures entretenu par l’exécutif qui ferait la part belle aux forces de l’ordre notamment dans l’aménagement de logements de fonction. En effet, si les militaires et corps armés sont logés dans des cités, la majorité des publics «civils» doivent se loger avec des allocations en deçà du coût locatif dans notre pays.

En première ligne dans la manifestation de la vérité dans les tribunaux dans notre pays, les agents de la maison justice demeurent le parent pauvre des politiques d’orientations budgétaires. Pour preuve, au-delà des plaintes incessantes des magistrats, greffiers et autres acteurs dudit secteur, ces derniers n’ont toujours pas eu gain de cause dans leurs revendications dans la construction de logements de fonction. Lesquels se révèlent indispensables pour la sécurité des agents qui craignent de subir les représailles des personnes condamnées.

D’ailleurs, fraîchement réélu à la tête du Syndicat national des greffiers (Synagref), Maître Marcel Évrard Bouchard Mandji a rappelé la nécessité d’être assisté à ce niveau par l’État. « Notre objectif est d’élargir les débats sur des aspects majeurs malheureusement négligés par la tutelle. Nous faisons référence à l’accès aux logements de service », a indiqué le Président des greffiers du Gabon. Même son de cloche chez les fonctionnaires du ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur qui en sont dépourvus. Aucune cité n’étant dédiée à cette frange d’agents publics.

Seuls quelques logements sont mis à la disposition des enseignants et encadreurs promus à des postes de responsabilité administrative dans les écoles primaires et secondaires. Pourtant, la logique est totalement différente pour les agents de forces de sécurité et de défense. Lesquels sont logés dans des casernes militaires construites dans les 4 coins du Grand Libreville. Plus encore, des établissements scolaires ont récemment été construits pour accueillir spécifiquement les enfants des corps armés. Une belle initiative qui devrait tout de même être étendue à tous les fonctionnaires et ce, au nom du principe de l’équité.