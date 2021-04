Livraison d’amphithéâtres à l’UOB: Mouguiama Daouda se paie la tête des étudiants

Annoncée en grande pompe par le ministère de l’Enseignement supérieur dont le Pr. Patrick Mouguiama Daouda est à la tête, la livraison de 7 amphithéâtres reste juste un effet d’annonce. Et pour cause, une semaine après, les bénéficiaires se questionnent sur la fiabilité du membre du gouvernement qui les aurait déjà « enfarinés » avec la mise en place d’un protocole sanitaire pour se prémunir au mieux de l’épidémie à Coronavirus.

Le professeur Patrick Mouguiama Daouda aurait-il décidé de se payer une énième fois la tête des étudiants de l’Alma mater des universités au Gabon ? C’est la question qui continue de turlupiner les intelligences au « Grand portail ». En effet, plusieurs étudiants et universitaires rencontrés au sein de l’Université Omar Bongo se demandent toujours à quel jeu se prête le membre du gouvernement.

D’ailleurs, la majorité d’entre eux révèlent avoir effectué le déplacement le lundi 12 avril dernier. Mais déçus, seront-ils, de constater que seul le vent du vide était présent. « On ne peut pas dire aux gens de venir et déprogrammer. […] À cette allure on se demande même s’ ils vont tenir parole. On doit juste s’entasser », a déploré Dimitri, un étudiant en sociologie.

Rappelons que c’est le secrétaire général du ministère de tutelle qui avait annoncé la livraison de 7 amphithéâtres pour booster la capacité d’accueil à l’UOB. « Tous les 7 amphithéâtres du campus universitaire ont été réhabilités et nous sommes sur une augmentation de 2500 places supplémentaires par rapport aux 6000 places qui existaient avant. Tout est climatisé avec deux systèmes d’aération-climatisation », a déclaré Pr Tom Mabenga Ylenga. Ainsi donc, il ne s’agirait que de bâtiments réhabilités et non pas de nouvelles infrastructures.