Littérature: Ismaila Badji dévoile son oeuvre Le Destin de Diariana le 12 février prochain

« Le Destin de Diariana » est un roman du Sénégalais Ismaila Badji, auteur du livre à succès « Solutions pour la jeunesse ». Dans ce nouvel ouvrage, paru le 24 janvier 2022 aux éditions Finesse, il aborde le thème sensible de la place et du rôle de la femme dans le mariage au sein des sociétés africaines. Ismaila Badji sera le samedi 12 février prochain à l’hôtel Hibiscus de Louis, à Libreville, pour la présentation officielle du livre et dédicace aux lecteurs gabonais.

Le Destin de Diariana est un romain inspiré d’une histoire réelle qui compte 190 pages dont voici l’extrait. « Victime de mariage forcé, Diariana quitte Conakry pour Dakar où elle rejoint son domicile conjugal. Elle tombe d’abord sous le charme de ce bel homme qu’est Boubacar, son mari. Mais au fil des années elle découvre un homme impulsif, colérique et violent. Il la viole, la frappe et l’humilie. Sa vie devient alors une succession d’épisodes malheureux (…) Malgré les coups de la vie elle réussira à se reconstruire et à faire de sa vie une leçon pour toutes les femmes qui souffrent en silence des phénomènes du mariage forcé, des violences physique et sexuelle, et de la polygamie. Son incroyable force de pardonner lui permettra de se relever et de prospérer. Elle incarnera l’émancipation et la réussite de la femme dans un monde dominé par les hommes ».

Le thème du mariage, des violences faites aux femmes, du couple ou de la famille a été de tous temps au centre de la littérature africaine. Dans Le Destin de Diariana , Ismaila Badji brosse à son tour ces thèmes de sociétés africaines à travers sa narration. Il aborde en sus l’entrepreneuriat féminin, mais aussi la thérapie de couple, comme technique moderne en Afrique pour garantir l’équilibre dans les ménages. Par cet ouvrage, Ismaila Badji espère amener les femmes africaines à prendre « conscience de leur place et de leur rôle prépondérant dans nos sociétés ». Rendez-vous le 12 février prochain, à partir de 11 heures à l’hôtel Hibiscus de Louis, à Libreville, dans le cadre de la présentation officielle du livre au Gabon.